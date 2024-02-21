France 24 занята Азербайджаном

Автор: Байрам Эльшадов

Французский государственный канал France 24 продолжает свою антиазербайджанскую кампанию. Позиционирующий себя в качестве серьезного органа СМИ французский канал вновь поднял тему выборов в Азербайджане. Но когда же французские журналисты, отрабатывающие заказ, поймут, что поезд ушел, и эта тема уже не актуальна? И пора освещать проблемы самой Франции, которых становится все больше из-за политики президента Эммануэля Макрона?

Вот какой смехотворный аргумент используют французские журналисты - на выборах не присутствовали наблюдатели из Франции, а значит они не могут быть свободными. Но при этом никто из них не задумался о том, что последние годы Париж демонстрировал явную антиазербайджанскую позицию, а значит не являлся беспристрастным. А учитывая явную склонность Франции к антиазербайджанским призывам, то какова вероятность того, что представители этой страны также будут беспристрастными?

К слову, термин "беспристрастность" также плохо знаком французским журналистам, которые сидя в Париже рассуждают о том, какова ситуация в Азербайджане. При этом не имея тут ни своего корреспондента или представительства. Политически ангажированная France 24 строит свои доводы на эмоциональном заказе, напоминающем подход времен Холодной войны. И если французский госканал хочет ворваться в авангард европейских СМИ, то ему стоит получиться у своих коллег из других медиа. Используя старые наработки и методы, France 24 лишь показывает то, что не является влиятельным органом СМИ.

Возвращаясь к выборам, хочется спросить - а во France 24 разве не в курсе того, что большое число лидеров, в том числе западных, поздравили Президента Ильхама Алиева? Лидеры Италии, Германии, Великобритании, Японии и других стран получают явно более объективную информацию от своих дипломатических представительств и более объективных СМИ. И если столь влиятельные лидеры направляют свои поздравления, это значит, что они принимают исход выборов как соответствующий всем нормам.

А вот коллегам из France 24 стоит перестать тратить деньги налогоплательщиков на бесполезные задания и начать заниматься более актуальными внутренними вопросами. Ведь сегодня Франция является страной, испытывающей коллосальные сложности во многих сферах. Политический баланс во Франции находится в очень сложной ситуации, общество расколото и готово выходить на акции протеста по любой причине.

Одной из таких причин является плачевное состояние экономики. Мы прекрасно помним, как Макрон жестоко подавил акции протеста и заставил население страны смириться с тем, что правительство "продавило" пенсионную реформу. И все потому что экономика страны находится в плачевном состоянии. Но вот только сотрудники France 24 не комментируют это и не требуют от своих политиков вылечить больную экономику страны.

И при всем этом Франции необходимо принимать летом Олимпиаду, к которой она совсем не готова. И судя по тому, что видно сейчас, страна абсолютно не готова к столь масштабному мероприятию. К слову, Франция могла бы поучиться у Азербайджана, как проводить такие знаковые события. Евровидение, большое количество спортивных мероприятий, включая Формулу 1, все это входит в послужной список безукоризненно проведенных событий глобального масштаба. Следующим в списке будет COP29.

А вместо того, чтобы рассказывать о реальных проблемах Франции, о нашествии крыс на столицу, France 24 занимается выдуманными внешнеполитическими проблемами. Ну и пожалуйста, можете продолжать жить в прошлом веке. Но вот только кто будет освещать проблемы самой Франции?