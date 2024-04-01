По итогам Азербайджано-румынской комиссии подписаны 2 документа

Протокол по итогам 8-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Румынии подписан в понедельник в Баку, передаёт Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ подписали сопредседатели комиссии - министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев и министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа.

Также в Баку Меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности пищевых продуктов подписали председатель Агентства по безопасности пищевых продуктов Гошгар Тахмазли и председатель-государственный секретарь Национальной санитарно-ветеринарной и пищевой администрации Румынии Александру Николае Боку.

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