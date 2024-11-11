Али Асадов встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ

11 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, стороны оценили проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 в Баку как наглядный пример большого доверия, оказанного Азербайджану международным сообществом.

Были рассмотрены проекты, реализуемые совместно Азербайджаном и ЮНИСЕФ, а также обсуждены перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.