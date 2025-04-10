https://news.day.az/politics/1743597.html Армения продолжает провокации на границе 9 апреля примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Мюсюскенд Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Армения продолжает провокации на границе
9 апреля примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Мюсюскенд Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - сообщили в министерстве.
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