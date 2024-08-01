День рождения 95-летней женщины чуть не закончился пожаром

В Аргентине вечеринка в честь дня рождения 95-летней женщины чуть не закончилась пожаром из-за количества свечей на торте. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Jam Press.

Во время праздника семья пожилой женщины принесла ей торт с 95 свечами под веселую музыку и поставила его на стол. Родственники именинницы танцевали вокруг нее и хлопали в ладоши, когда пламя от свечей вдруг взметнулось вверх. Женщина начала показывать на огонь пальцем, и стоящие рядом с тортом люди принялись задувать свечи. Им удалось предотвратить пожар.

Elderly gran's 95th birthday almost ends in disaster as 95 candles set cake ablaze. Family quickly extinguishes flames, avoiding calamity. Cake remains edible despite wax.

Позднее внучка долгожительницы рассказала, что ее родственники даже смогли полакомиться тортом - просто срезали с него воск. Она также отметила, что распечатала страницы с сайтов местных газет, написавших про опасный день рождения бабушки, и показала их ей.

Elderly gran's 95th birthday almost ends in disaster as 95 candles set cake ablaze. Family quickly extinguishes flames, avoiding calamity. Cake remains edible despite wax.

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