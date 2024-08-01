День рождения 95-летней женщины чуть не закончился пожаром

В Аргентине вечеринка в честь дня рождения 95-летней женщины чуть не закончилась пожаром из-за количества свечей на торте. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Jam Press.

Во время праздника семья пожилой женщины принесла ей торт с 95 свечами под веселую музыку и поставила его на стол. Родственники именинницы танцевали вокруг нее и хлопали в ладоши, когда пламя от свечей вдруг взметнулось вверх. Женщина начала показывать на огонь пальцем, и стоящие рядом с тортом люди принялись задувать свечи. Им удалось предотвратить пожар.

Позднее внучка долгожительницы рассказала, что ее родственники даже смогли полакомиться тортом - просто срезали с него воск. Она также отметила, что распечатала страницы с сайтов местных газет, написавших про опасный день рождения бабушки, и показала их ей.

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