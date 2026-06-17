Инфлюенсер Айсель Шукюр отравилась.

Как сообщает Day.Az, об этом было сообщено на ее странице в Instagram.

"Хотим сообщить, что с прошлой ночи Айсель получила сильное отравление и в настоящее время чувствует себя плохо. По этой причине она не сможет отвечать на телефонные звонки и сообщения. Просим не забывать о ней в своих молитвах", - говорится в сообщении.