https://news.day.az/popularblog/1846911.html Coookholic показала закуску из красного перца - ВИДЕО Азербайджанский блогер, известная под никнеймом coookholic, показала, как быстро и вкусно приготовить закуску из красного перца. Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.
Coookholic показала закуску из красного перца - ВИДЕО
Азербайджанский блогер, известная под никнеймом coookholic, показала, как быстро и вкусно приготовить закуску из красного перца.
Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.
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