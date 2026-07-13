https://news.day.az/popularblog/1847527.html Блогер heydari.hjr посетила концерт The Weeknd - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом heydari.hjr побывала на концерте The Weeknd. Как передает Day.Az, кадрами с выступления блогер поделилась на своей странице в Instagram.
Блогер heydari.hjr посетила концерт The Weeknd - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом heydari.hjr побывала на концерте The Weeknd.
Как передает Day.Az, кадрами с выступления блогер поделилась на своей странице в Instagram.
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