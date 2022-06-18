Автор "Игры в кальмара" поделился подробностями второго сезона шоу

Режиссер сериала "Игра в кальмара" (Ojingeo geim) Хван Дон Хек поделился несколькими подробностями касательно грядущего второго сезона шоу. Хван, потерявший во время создания первого сезона шесть зубов из-за "чудовищного напряжения", со смехом заявляет, что в будущем таких "стоматологических кризисов" сможет избежать - как минимум потому, что он теперь работает не в одиночку, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

"На этот раз я нанял еще несколько человек, чтобы они мне помогли. [...] А еще, да, у нас на второй сезон будет больше денег. Не могу сказать насколько, но да - платить нам будут больше", - говорит Хван.

Режиссер также рассказал, что специально оставил в первом сезоне "Игры в кальмара" несколько небольших недосказанностей, которые затем можно использовать для расширения вселенной шоу. Хек также подтвердил информацию о том, что главный герой Сон Ки Хун и распорядитель Хван Ин Хо действительно вернутся во втором сезоне. Что же до других героев, то и они могут появиться в продолжении. Даже уже мертвые. "Возможно, они явятся кому-нибудь в кошмарах", - говорит режиссер.

Что касается того, станет ли второй сезон "Игры в кальмара" последним, то здесь Хван не уверен: "Трудно сказать. Может быть. Возможно, нет. Скажем, 50 на 50".

Отметим, что у второго сезона сериала еще нет даже примерной даты выхода.