Гуф сделал предложение своей девушке прямо на сцене

Российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) во время концерта в Москве, ради которого он вышел из рехаба, сделал предложение своей девушке.

Как передает Day.Az, об этом пишут российские СМИ.

На опубликованных в сети кадрах видно, как Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

"Кто не знает - у меня появилась девушка недавно. Можно тебя позвать? Я говорил, что не женюсь никогда больше? Я хочу жениться опять. Я не буду становиться на колени, просто возьми его", - произнес со сцены рэпер, протягивая кольцо своей возлюбленной.