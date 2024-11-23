Звезда шоу «Голос» похудел на 100 кг за год

Звезда вокального шоу "Голос" Шарип Умханов похудел на 100 кг за один год. Об этом он рассказал в Instagram, передает Day.Az.

"Ровно год назад я поставил перед собой цель. И сегодня могу точно сказать, что я выполнил эту задачу", - написал он.

Певец опубликовал фотографии, сделанные до и после похудения.

По словам Умханова, он не прибегал к бариатрическим операциям, не пользовался препаратом "Оземпик" и не изнурял себя физическими тренировками.

Певец отметил, что снижал вес плавно, корректируя образ жизни и рацион.

Шарип Умханов принимал участие в шоу "Голос" в 2013 году. Он вышел на сцену с песней группы "Scorpions" "Still Loving You", наставником артиста был Александр Градский.

Артист дошел до полуфинала, где уступил певцу из Белоруссии Сергею Волчкову.