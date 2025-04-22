Баста пожаловался на пережитый буллинг

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, что сталкивается с буллингом в социальных сетях. Об этом артист сообщил в интервью шоу "Народное интервью" на площадке "VK Видео", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Вакуленко, многие комментарии, которые он читает в интернете о себе, действительно задевают его чувства.

"Иногда о себе читаю вещи, которые очень сильно ранят, реально делают больно. От невидимых людей. Я раньше очень сильно на этом концентрировался, буквально горю изнутри. Общайтесь с теми, кто вас любит, кто о вас заботится", - сказал Василий.