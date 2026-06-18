Звезду фильма со Стэтхемом обвиняют в контрабанде наркотиков

Британскую актрису Эмаа Хуссен обвинили в контрабанде наркотиков в Австралию из Западной Африки. Об этом сообщило издание Nine.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмаа Хуссен была задержана вместе с супружеской парой из Аделаиды после того, как их обвинили в попытке ввезти около 320 килограммов метамфетамина стоимостью $296 млн, предположительно замаскированных в мешках с древесным углем.

Мешки с древесным углем, прибывшие из Ганы, были подвергнуты рентгеновскому исследованию после того, как сотрудники пограничных войск обнаружили в них белое кристаллическое вещество, позже оказавшееся метамфетамином.

Полицейские нашли у Хуссен дома еще 32 сумки, в которых, как они утверждают, ранее хранились наркотики.

Власти изъяли электронные устройства и записную книжку артистки для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы.

Хуссен останется за решеткой до своей следующей явки в суд в августе.

34-летняя актриса играла в спин-оффе сериала "Жители Ист-Энда" и снималась с Джейсоном Стэтхемом в роли русской проститутки в фильме "Эффект колибри".