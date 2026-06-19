https://news.day.az/showbiz/1842759.html 43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о беременности Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности. Соответствующий пост она разместила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 43-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала короткое видео, на котором показала округлившийся живот. Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году.
43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о беременности
Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности. Соответствующий пост она разместила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
43-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала короткое видео, на котором показала округлившийся живот.
Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году. В марте 2016-го у пары родился сын Джонатан. Их второй сын Джек появился на свет в ноябре 2019 года.
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