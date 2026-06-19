43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о беременности

Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности. Соответствующий пост она разместила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

43-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала короткое видео, на котором показала округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году. В марте 2016-го у пары родился сын Джонатан. Их второй сын Джек появился на свет в ноябре 2019 года.