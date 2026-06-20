Джессика Альба показала редкие фото с сыном

Актриса Джессика Альба опубликовала фото с сыном Хэйесом. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джессика Альба показала серию кадров из разных периодов жизни мальчика. В том числе она опубликовала селфи во дворе, ресторане и дома, а также показала его маленьким в кроватке и за играми.

"Любовь моя. Быть мамой этого невероятного парня... Что за подарок судьбы", - написала Альба.

Весной 2025 года появились слухи о романе Альбы с коллегой Дэнни Рамиресом, который на 11 лет ее моложе. Летом папарацци подловили пару возле дома артиста. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. А в ноябре актеры впервые вместе вышли в свет. Альба и Рамирес приехали на благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе. Однако пара не дает комментариев о личной жизни и не отвечает на вопросы поклонников.

Знаменитость воспитывает троих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена: 17-летнюю Онор-Мари, 14-летнюю Хэвен-Гарнер и 8-летнего Хейса. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений.