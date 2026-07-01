Николь Кидман встретилась с экс-супругом в Париже

Голливудская актриса Николь Кидман провела тайную встречу с бывшим мужем, певцом Китом Урбаном, ради детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Николь Кидман и Кит Урбан предпринимают шаги по восстановлению отношений ради своих двух дочерей: 17-летней Сандей Роуз и 15-летней Фейт Маргарет. По информации журналистов, недавно у бывших супругов была тайная встреча в Париже, где актриса отмечала свой день рождения. Сообщается, что знаменитости возобновили регулярное общение.

"Им стало намного проще выстраивать между собой дружеские отношения, основанные на взаимной поддержке", - сказал источник, близкий к паре.

Издание также отметило, что, хотя Николь Кидман готова к свиданиям с другими мужчинами, она всячески избегает любых потенциальных романов, скрывая их от публики.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.