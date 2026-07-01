Звезда "Форсажа" готовится к операции

Рестлер и актер, звезда "Форсажа" Джон Сина обрился наголо для второй трансплантации волос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фотографией в новом образе он поделился перед операцией на своей странице в социальной сети Facebook.

Сина опубликовал совместный снимок с трихологом Кеном Андерсоном из Центра волос Андерсона.

"Я пошел ва-банк, чтобы добиться наилучших результатов", - объяснил свою новую прическу он.

Сина не рассказал о результатах предыдущей процедуры, которую перенес полутора годами ранее. В конце 2024 года артист решился на трансплантацию из-за насмешек фанатов.

"Вы, ребята, раскритиковали меня в пух и прах из-за генетической проблемы, которую я не могу контролировать. Вы не представляете, каково это. Спасибо, что вынудили меня сделать операцию", - говорил тогда он.