https://news.day.az/showbiz/1845345.html Шэрон Стоун в шортах дефилировала на шоу Голливудская актриса Шэрон Стоун в шортах дефилировала на шоу. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 68-летняя Шэрон Стоун приняла участие в показе новой коллекции бренда Vetements, который прошел в Париже.
Шэрон Стоун в шортах дефилировала на шоу
Голливудская актриса Шэрон Стоун в шортах дефилировала на шоу. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
68-летняя Шэрон Стоун приняла участие в показе новой коллекции бренда Vetements, который прошел в Париже. Актриса вышла на подиум в черной рубашке с белым галстуком, коротких шортах, пиджаке и лаковых ботфортах на каблуках. Артистке уложили волосы и сделали макияж с красными тенями и помадой.
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