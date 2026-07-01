Голливудская актриса Шэрон Стоун в шортах дефилировала на шоу. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

68-летняя Шэрон Стоун приняла участие в показе новой коллекции бренда Vetements, который прошел в Париже. Актриса вышла на подиум в черной рубашке с белым галстуком, коротких шортах, пиджаке и лаковых ботфортах на каблуках. Артистке уложили волосы и сделали макияж с красными тенями и помадой.