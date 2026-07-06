Бренд Карла Лагерфельда впервые запустила кофейню в Амстердаме

Бренд Карла Лагерфельда впервые открыл фирменную кофейню в Амстердаме.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице бренда в Instagram.

Заведение расположилось в центре Амстердама. Посетителям предлагают кофе, чай, выпечку и десерты. В рамках pop-up-проекта также представлены книги, открытки и другие эксклюзивные товары из коллекции бренда.

Ранее стало известно, что кошка Карла Лагерфельда Шупетт, унаследовавшая часть состояния модельера, снялась в рекламной кампании часов Hublot. Она приняла участие в юбилейной кампании Own It, посвященной 20-летию культовой коллекции BIG BANG. Лимитированная серия часов из красной керамики и еще в четырех ярких цветах выпущена тиражом по 100 экземпляров каждого оттенка.