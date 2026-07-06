https://news.day.az/showbiz/1846331.html Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в мини-платье и ботфортах Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в мини-платье после новости о беременности. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Энн Хэтэуэй пришла на фотоколл в поддержку фильма "Одиссея" в Лондоне.
Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в мини-платье и ботфортах
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в мини-платье после новости о беременности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Энн Хэтэуэй пришла на фотоколл в поддержку фильма "Одиссея" в Лондоне. Актриса, сыгравшая одну из ролей в ленте, позировала перед фотографами в белом мини-платье Blumarine с оборками и открытыми плечами, которое дополнила коричневыми замшевыми ботфортами на каблуках. Артистка также надела золотые часы и кольца. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
Среди гостей также были Зендая, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие звезды.
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