Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в мини-платье и ботфортах

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в мини-платье после новости о беременности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Энн Хэтэуэй пришла на фотоколл в поддержку фильма "Одиссея" в Лондоне. Актриса, сыгравшая одну из ролей в ленте, позировала перед фотографами в белом мини-платье Blumarine с оборками и открытыми плечами, которое дополнила коричневыми замшевыми ботфортами на каблуках. Артистка также надела золотые часы и кольца. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

Среди гостей также были Зендая, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие звезды.