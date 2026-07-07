Мэтт Деймон пришел на вечеринку в Лондоне с дочерьми-подростками

Голливудский актер Мэтт Дэймон появился на публике с дочерьми-подростками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Мэтт Дэймон был замечен с 15-летней Стеллой и 17-летней Джией на вечеринке в закрытом клубе в Лондоне после премьеры фильма "Одиссея". Младшая дочь актера появилась на публике в розовом атласном платье с кружевной отделкой и босоножках. Джиа предпочла платье с леопардовым принтом и туфли на каблуках. Артист был запечатлен в голубой рубашке, жилете, брюках и туфлях.

Ранее 6 июля Мэтт Дэймон посетил премьеру фильма "Одиссея" с семьей, включая 26-летнюю дочь Алексию, 19-летнюю Изабеллу и 49-летнюю супругу Лучиану.

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера "Одиссею", которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Мэтт Дэймон предстал в ленте в образе Одиссея.

Главные роли в фильме также исполнили Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. Фильм стартует в мировом прокате 17 июля.