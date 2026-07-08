https://news.day.az/showbiz/1846650.html Рианну с маленькой дочерью заметили в Нью-Йорке - ФОТО Американскую певицу Рианну заметили в Нью-Йорке с младшей дочерью Роки. Как передает Day.Az, артистка вышла на ужин с малышкой на руках. Для выхода певица выбрала полосатый образ, а маленькая Роки появилась в наряде с сердцами. Это уже второй выход Рианны в полосатом образе за последние дни.
Рианну с маленькой дочерью заметили в Нью-Йорке - ФОТО
Американскую певицу Рианну заметили в Нью-Йорке с младшей дочерью Роки.
Как передает Day.Az, артистка вышла на ужин с малышкой на руках.
Для выхода певица выбрала полосатый образ, а маленькая Роки появилась в наряде с сердцами. Это уже второй выход Рианны в полосатом образе за последние дни.
Роки Айриш Майерс - третий ребенок Рианны и A$AP Rocky. Девочка родилась 13 сентября 2025 года. У пары также есть двое сыновей - RZA и Riot.
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