Рианну с маленькой дочерью заметили в Нью-Йорке

Американскую певицу Рианну заметили в Нью-Йорке с младшей дочерью Роки.

Как передает Day.Az, артистка вышла на ужин с малышкой на руках.

Для выхода певица выбрала полосатый образ, а маленькая Роки появилась в наряде с сердцами. Это уже второй выход Рианны в полосатом образе за последние дни.

Роки Айриш Майерс - третий ребенок Рианны и A$AP Rocky. Девочка родилась 13 сентября 2025 года. У пары также есть двое сыновей - RZA и Riot.