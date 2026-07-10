Ударник Black Sabbath заявил о проблемах со здоровьем спустя год после смерти Оззи Осборна

Барабанщик культовой британской рок-группы Black Sabbath Билл Уорд признался, что ему становится сложнее передвигаться самостоятельно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в Instagram

"Сегодня я печально, но честно заявляю, что все чаще мне приходится публично пользоваться инвалидной коляской - в основном в аэропортах или на общественных мероприятиях", - написал 78-летний музыкант.

Уорд подчеркнул, что может ходить, но ему трудно долго двигаться без отдыха. Он сообщил, что стал использовать инвалидное кресло полтора года назад. Билл отметил, что не уходит на пенсию и все еще неплохо играет на ударных, однако решил честно рассказать о своей транспортной ситуации.

"Если встретите меня в аэропорту или на концерте, скажите "привет". Я не кусаюсь, просто буду выглядеть иначе. С огромной любовью ко всем вам и обещанием продолжать рок-н-роллить до самой смерти", - обратился Уорд к поклонникам.

22 июля 2025 года стало известно о смерти одного из основателей Black Sabbath Оззи Осборна в возрасте 76 лет. В начале июля Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время шоу, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.