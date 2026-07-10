https://news.day.az/showbiz/1847073.html Звезда "Очень странных дел" объяснила, почему отказалась от соцсетей Звезда "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун, объяснила, почему отказалась от соцсетей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в подкасте Happy Sad Confused. "У меня больше не было необходимости в них. Так что я наняла человека, чтобы он заботился об этом за меня.
Звезда "Очень странных дел" объяснила, почему отказалась от соцсетей
Звезда "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун, объяснила, почему отказалась от соцсетей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в подкасте Happy Sad Confused.
"У меня больше не было необходимости в них. Так что я наняла человека, чтобы он заботился об этом за меня. Я по-прежнему пишу подписи к своим постам, потому что хочу продолжать чувствовать связь со своими фанатами", - заявила актриса.
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