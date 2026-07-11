Кира Найтли с мужем посетила матч на фоне слухов о разводе

Голливудская актриса Кира Найтли с мужем Джеймсон Райтоном посетила Уимблдонский турнир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Vogue.

Пару вместе засняли на трибунах проходящего в эти дни в Лондоне Уимблдонского турнира. Актриса предпочла для выхода белую блузку с воротником. Волосы ей уложили локонами и сделали легкий нюдовый макияж. Семья держалась за руки, во время матча актриса улыбалась и беседовала с соседями.