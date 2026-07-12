https://news.day.az/showbiz/1847400.html Дженнифер Лоуренс вышла на публику с новым имиджем Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс сменила имидж и стала брюнеткой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Дженнифер Лоуренс подловили папарацци 9 июня в Нью-Йорке. Актриса, которую привыкли видеть блондинкой, вышла на публику с темными волосами, уложенными в небрежный пучок.
Дженнифер Лоуренс вышла на публику с новым имиджем
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс сменила имидж и стала брюнеткой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Дженнифер Лоуренс подловили папарацци 9 июня в Нью-Йорке. Актриса, которую привыкли видеть блондинкой, вышла на публику с темными волосами, уложенными в небрежный пучок. Артистка также сделала макияж в естественном стиле. Знаменитость была одета в синюю футболку с принтом, белую юбку с кружевом, коричневые кожаные сандалии и ожерелье. Она дополнила образ кольцом и красной замшевой сумкой на плечо.
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