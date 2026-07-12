Голливудскую актрису Шарлиз Терон обвинили в использовании "Оземпика".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

10 июля Шарлиз Терон стала гостьей премьеры фильма "Одиссей" в Париже. Актриса позировала перед фотографами в сером платье в бельевом стиле с разрезом до бедра и глубоким декольте. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что артистка сильно похудела и предположили, что она использовала "Оземпик".

"Это просто печально: еще одна голливудская красавица, Шарлиз Терон, похоже, скатилась в кроличью нору Оземпика...", "Оземпик получил еще одну красотку", "Это Шарлиз? Боже мой!", "Ее не узнать!" - обсуждали пользователи X (бывший Twitter).