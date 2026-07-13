Бруклин Бекхэм пропустил день рождения сестры после ее попыток помириться

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин пропустил 15-летие сестры Харпер после ее попыток помириться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Page Six.

10 июля Харпер Бекхэм отпраздновала день рождения в итальянском ресторане Sant Ambroeus в Уэст-Палм-Бич в компании своих родителей и братьев Ромео и Круза. Также присутствовали возлюбленные Ромео и Круза - Ким Тернбалл и Джеки Апостел. При этом Бруклина и его супруги Николы Пельтц-Бекхэм не было на мероприятии.

В июне Харпер Бекхэм попыталась помириться с братом, посетив его особняк в Лос-Анджелесе. Девушка хотела поговорить с родственником, однако его не было дома. При этом Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм считают, что эта попытка Харпер была продумана ее родителями с целью привлечь внимание папарацци.