Новые «Звездные войны» отложили на неопределенный срок

Режиссер Тайка Вайтити, который должен был стать постановщиком нового проекта во вселенной "Звездных войн", сделал заявление о будущем картины. Его слова приводит Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Вайтити, сейчас фильм отложен на неопределенный срок. Режиссер признался, что уже переключился на другие проекты.

"Сейчас он абсолютно заморожен. Но любые ледниковые периоды когда-нибудь заканчиваются", - подчеркнул Тайка.

Впервые идея съемок новых "Звездных войн" новозеландским режиссером, известным по проектам "Реальные упыри" и "Кролик Джоджо", появилась еще в 2020 году. Работу над фильмом несколько раз переносили на фоне пандемии коронавируса.

Последний на данный момент фильм во франшизе - "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Девятый эпизод вышел в прокат в 2019 году.