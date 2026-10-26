Трагедия в семье солиста Rammstein
Умерла мама фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна Бригитта (Гитта) Хильдегард Линдеманн. Об этом сообщило издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Женщины не стало 24 октября в возрасте 87 лет. Причина смерти не уточняется.
63-летний Линдеманн до последнего дня находился рядом с матерью. Из-за тяжелой болезни Гитты в начале октября рокер отменил участие в мероприятии в Ростоке, посвященном 100-летию со дня рождения его покойного отца - писателя Вернера Линдеманна.
Международный фан-проект Rammstein World опубликовал официальное обращение со словами поддержки артисту.
"Вся команда Rammstein World выражает самые искренние соболезнования Тиллю и его семье. Мы чтим память свободной и любознательной женщины, которая передала своему сыну любовь к слову", - написали поклонники.
Гитта Линдеманн работала журналисткой, с 1992 по 2002 год возглавляла редакцию культуры NDR в Шверинe. В браке с Вернером Линдеманном у нее родилось двое детей: Тилль и его младшая сестра Саския.
Женщина также была писательницей и весной 2026 года презентовала свой новый поэтический сборник "Lautlos" на Лейпцигской книжной ярмарке.
Гитта Линдеманн активно поддерживала музыкальную карьеру сына и с удовольствием посещала его концерты.
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