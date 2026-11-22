Певица Лана Дель Рей посетила вечеринку в честь выхода Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лана Дель Рей появилась на публике с розовой сумкой Birkin от Hermes, которую кастомизировали под GTA VI и украсили тысячами кристаллов Swarovski. За создание изделия отвечал художник Moneybags x MB и ресейл-платформа Privé Porter. В игре певица записала композицию для главного саундтрека.