https://news.day.az/showbiz/1876218.html Лана Дель Рей вышла на публику с сумкой Birkin с дизайном новой игры GTA Певица Лана Дель Рей посетила вечеринку в честь выхода Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Лана Дель Рей появилась на публике с розовой сумкой Birkin от Hermes, которую кастомизировали под GTA VI и украсили тысячами кристаллов Swarovski.
Лана Дель Рей вышла на публику с сумкой Birkin с дизайном новой игры GTA
Певица Лана Дель Рей посетила вечеринку в честь выхода Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лана Дель Рей появилась на публике с розовой сумкой Birkin от Hermes, которую кастомизировали под GTA VI и украсили тысячами кристаллов Swarovski. За создание изделия отвечал художник Moneybags x MB и ресейл-платформа Privé Porter. В игре певица записала композицию для главного саундтрека.
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