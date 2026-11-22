Певица Майли Сайрус сыграла свадьбу с возлюбленным, музыкантом Максом Морандо. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

21 ноября Майли Сайрус и Макс Морандо связали себя узами брака на церемонии, которая состоялась в частной резиденции в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Певица вышла к алтарю в белом атласном макси-платье с открытой спиной. Невесте собрали волосы в высокий пучок. Жених предпочел черный брючный костюм, белую рубашку и туфли.

На торжестве присутствовали родители Сайрус, отец Билли Рэй Сайрус и мать Тиш Сайрус. К ним также присоединились их партнеры: актриса Элизабет Херли, которая недавно обручилась с папой певицы, и Доминик Перселл, за которого мама артистки вышла замуж в 2023 году. Церемонию провел фронтмен группы Flaming Lips Уэйн Койн, с которым Майли Сайрус дружит и часто сотрудничает.