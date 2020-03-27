Эльшад Гаджиев: Официально заявляем - эта информация не соответствуют действительности, является ложной

Распространенный в социальных сетях документ от имени заместителя начальника Главного управления полиции города Баку Теймура Гаджиева является ложным, сообщил Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Комментируя распространенную от имени Главного управления полиции "телефонограмму" в социальных сетях сказал: "От имени пресс-службы Главного управления полиции города Баку мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, является ложной".

Отметим, что сегодня в социальных сетях, от имени начальника Главного управления полиции города Баку была распространена телефонограмма всем полицейским управлениям и отделениям, якобы запрещающая гражданам выходить на улицы. В настоящее время органы внутренних дел работают над вопросами, вытекающими из требований особого карантинного режима, а данная информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной. Эльшад Гаджиев призывает граждан не верить неофициальной информации.