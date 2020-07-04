Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: отец погиб, сын получил травмы

В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 3 июля около 17.00 на территории села Губалы перевернулся автомобиль УАЗ-469, управляемый жителем села Амиром Гашимовым. Водитель скончался, его сын был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.