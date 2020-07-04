https://news.day.az/society/1250563.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: отец погиб, сын получил травмы
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: отец погиб, сын получил травмы
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 3 июля около 17.00 на территории села Губалы перевернулся автомобиль УАЗ-469, управляемый жителем села Амиром Гашимовым. Водитель скончался, его сын был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
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