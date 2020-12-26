В Шуше открылась сеть азербайджанских супермаркетов

Жизнь в древнем азербайджанском городе Шуша налаживается - обеспечена подача электроэнергии и воды, действует мобильная связь, восстанавливается городская инфраструктура, начали трансляцию телеканал Азербайджанского телевидения (AzTV), радио 105 FM и Asan radio, открылся первый магазин национальных кондитерских и хлебобулочных изделий сети AzCake и т.д.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, также строится новая дорога, которая будет проходить вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша. Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города устойчивой электроэнергией ОАО "Азерэнержи" прокладывает высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 киловольт от Физули до города Шуша.

Состоялось открытие административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. На знаменитой Джыдыр дюзю Культурным центром СГБ была проведена концертная программа для военнослужащих, проходящих службу в Шуше.

Очередным событием стало открытие сети азербайджанских супермаркетов Bolmart. Пока открылся мини-маркет, но в ближайшее время торговая территория будет расширена.

Напомним, что Шуша после 28 летней армянской оккупации была освобождена армией Азербайджана 8 ноября.