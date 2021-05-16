Обнародовано число больных СПИДом в Азербайджане

"С 1987 года, когда в Азербайджане впервые была выявлена ВИЧ-инфекция, за 4 месяца 2021 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом были подтверждены факты заражения ВИЧ-инфекцией, официально взяты на учет 7449 человек с ВИЧ".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Сообщается, что 5198 из них (69,8%) мужчины и 2251 (30,2%) - женщины. Гражданам, находящимся в стадии СПИДа. Число находящихся на стадии СПИДа составляет 1889 человек, а число граждан, умерших от ВИЧ-инфекции, - 1119 человек.

С 08.11.2006 года к антиретровирусной терапии были привлечены 6627 человек, лечение 211 из нихбыло начато в течение первых 4 месяцев 2021 года.