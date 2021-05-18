https://news.day.az/society/1343551.html В Баку насмерть сбит мужчина
В Баку насмерть сбит мужчина
Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Рамана.
Мужчина в возрасте 45-50 лет при попытке перейти дорогу сбит насмерть легковым автомобилем.
По факту проводится расследование.
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