В Баку насмерть сбит мужчина

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Рамана.

Мужчина в возрасте 45-50 лет при попытке перейти дорогу сбит насмерть легковым автомобилем.

По факту проводится расследование.