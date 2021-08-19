Минобразования о невакцинированных учителях

На данный момент около 138 тыс. из более чем 220 тыс. педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях, получили обе дозы вакцины.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

Он отметил, что на сегодняшний день не вакцинированы более 60 тысяч сотрудников общеобразовательных учреждений. Из них 16 500 иммунизированы и более 42 000 не вакцинированы по той или иной причине. Вакцинация также дает возможность обучать больше часов традиционным способом: "Мы считаем, что в ближайшие 20-25 дней процент вакцинации среди педагогов увеличится".