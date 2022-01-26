https://news.day.az/society/1430090.html Более 90% случаев заражения связаны с "омикроном" - минздрав
Более 90% случаев заражения связаны с "омикроном" - минздрав
"Большинство случаев инфицирования сегодня - заражение омикрон-штаммом".
Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему "COVID-19".
По его словам, это не требует особой проверки, так как более 90 процентов случаев заражения связаны с омикрон-штаммом.
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