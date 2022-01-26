Более 90% случаев заражения связаны с "омикроном"

"Большинство случаев инфицирования сегодня - заражение омикрон-штаммом".

Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему "COVID-19".

По его словам, это не требует особой проверки, так как более 90 процентов случаев заражения связаны с омикрон-штаммом.