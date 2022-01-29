В Гедабекском районе совершено разбойное нападение на дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера в селе Дарюрд Гедабекского района.

Жители села Ширзад Исмаилов и его супруга Замар Исмаилова обратились в полицию с жалобой о том, что неизвестный совершил разбойное нападение на их дом, нанес им увечья и забрал из дома 200 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, он задержан и передан следствию.

По факту в отделе полиции Гедабекского района возбуждено уголовное дело.