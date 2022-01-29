https://news.day.az/society/1430986.html Разбойное нападение на дом в Гедабеке, есть пострадавшие
Разбойное нападение на дом в Гедабеке, есть пострадавшие
В Гедабекском районе совершено разбойное нападение на дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера в селе Дарюрд Гедабекского района.
Жители села Ширзад Исмаилов и его супруга Замар Исмаилова обратились в полицию с жалобой о том, что неизвестный совершил разбойное нападение на их дом, нанес им увечья и забрал из дома 200 манатов.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, он задержан и передан следствию.
По факту в отделе полиции Гедабекского района возбуждено уголовное дело.
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