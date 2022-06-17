В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 959 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 145 человек вылечились, 9 715 скончались, число активных больных - 99.

За прошедшие сутки проведено 1 899 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 934 154 теста.