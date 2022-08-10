В Азербайджане прошла конференция на тему обеспечения информационной безопасности общества

При организации Генеральной прокуратуры Азербайджана прошла конференция на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и усиливающегося влияния социальных сетей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конференции, организованной с целью оздоровления информационной среды в Азербайджане, пресечения тиражирования недостоверной информации, принимают участие Генеральный прокурор, исполнительный директор Агентства развития медиа, председатель Совета прессы, а также руководители медиа-структур, представители вузов и НПО.

На конференции говорилось об основах и результатах применения актов прокурорского воздействия в последнее время в связи с нарушениями в сфере СМИ, существующих проблемах в применении правил профессионального поведения журналистов. Также состоялся обмен мнениями и были озвучены предложения.