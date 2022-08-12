В Азербайджане трагически погиб десятилетний ребенок

11 августа около 16:00 в Гейгеле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний мальчик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ДТП зарегистрировано в селе Балчылы.

Так, автомобиль марки ВАЗ-2106 внезапно выехал на дорогу и сбил Джафарова Эльмира Рагиф оглу 2012 года рождения. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

По данному факту в Гейгельском РОП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.