https://news.day.az/society/1486559.html В Азербайджане трагически погиб десятилетний ребенок
В Азербайджане трагически погиб десятилетний ребенок
11 августа около 16:00 в Гейгеле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний мальчик.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ДТП зарегистрировано в селе Балчылы.
Так, автомобиль марки ВАЗ-2106 внезапно выехал на дорогу и сбил Джафарова Эльмира Рагиф оглу 2012 года рождения. От полученных травм несовершеннолетний скончался.
По данному факту в Гейгельском РОП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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