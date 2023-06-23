Для желающих работать директором школы пройдет экзамен

Информация о времени и месте проведения тестового экзаменационного этапа конкурса по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся более 500 человек отправлена ​​на личные страницы кандидатов.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования, тестовые экзамены, на которые были приглашены 1 889 кандидатов, пройдут 6 июля в девяти экзаменационных центрах (в восьми городах республики).

Согласно "Правилам приема на работу в государственные общеобразовательные учреждения на должность директора", конкурс будет состоять из письменного экзамена и собеседования. На тестовом экзамене кандидатам будет предложено в общей сложности 60 тестовых заданий, в том числе 20 вопросов по педагогике и методологии, навыкам критического чтения, законодательству в области образования и управления, лидерству и менеджменту, 10 вопросов по математической логике. Кандидатам, правильно ответившим на половину представленных вопросов, будут предложены темы эссе по письменной работе.

Отметим, что на данном сайте размещены образцы тестовых заданий и темы эссе.