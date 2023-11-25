https://news.day.az/society/1617228.html В Шуше начнет работу Центр "ASAN xidmət"
В Шуше начнет работу Центр "ASAN xidmət"
В следующем году в Шуше начнет работу Центр "ASAN xidmət".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət) Ульви Мехтиев.
По его словам, в Шуше дан старт работам, связанным с созданием центра" ASAN xidmət".
"Со следующего года агентство начнет работу в Шуше. Планируется поэтапное открытие центров "ASAN xidmət" и на других освобожденных территориях", - добавил он.
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