Общественный транспорт можно будет оплатить банковской картой

В целях обеспечения возможности использования всех видов платежных средств в общественном транспорте Азербайджана проводятся работы по совершенствованию действующей системы безналичных расчетов.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"После обновления системы можно будет осуществлять оплату всеми банковскими картами и мобильными устройствами, поддерживающими бесконтактную технологию. Со следующего месяца оплата банковской картой будет тестироваться на нескольких маршрутах. После испытаний планируется приступить к первоначальному внедрению новой платежной системы в конце первого квартала следующего года", - отметил он.

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