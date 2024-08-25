Операция в Сиязани

В Сиязани во время операции были обнаружены кусты конопли.

Об этом Day.Az сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно предоставленной информации, сотрудники Сиязанского районного отдела полиции обнаружили у местного жителя С. Майылова кусты конопли, выращенные путем культивации, общим весом 4 кг.

По факту продолжается расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!