https://news.day.az/society/1684063.html Операция в Сиязани - найдены кусты конопли
Операция в Сиязани - найдены кусты конопли
В Сиязани во время операции были обнаружены кусты конопли.
Об этом Day.Az сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно предоставленной информации, сотрудники Сиязанского районного отдела полиции обнаружили у местного жителя С. Майылова кусты конопли, выращенные путем культивации, общим весом 4 кг.
По факту продолжается расследование.
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