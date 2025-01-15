В Сумгайыте убит подросток

В Сумгайыте произошло убийство.

Как сообщает Day.Az, в поселке "Кимьячылар" неизвестный убил ножом Эмиля Эльчин оглу Галандарова (2008 г.р.).

По факту проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Агстафинском районе произошло убийство.