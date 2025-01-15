https://news.day.az/society/1723044.html В Сумгайыте убит подросток В Сумгайыте произошло убийство. Как сообщает Day.Az, в поселке "Кимьячылар" неизвестный убил ножом Эмиля Эльчин оглу Галандарова (2008 г.р.). По факту проводится расследование. Ранее сообщалось, что в Агстафинском районе произошло убийство.
В Сумгайыте убит подросток
В Сумгайыте произошло убийство.
Как сообщает Day.Az, в поселке "Кимьячылар" неизвестный убил ножом Эмиля Эльчин оглу Галандарова (2008 г.р.).
По факту проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Агстафинском районе произошло убийство.
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