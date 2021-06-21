https://news.day.az/sport/1354789.html ЕВРО-2020: Стартовал матч сборных Финляндии и Бельгии
ЕВРО-2020: Стартовал матч сборных Финляндии и Бельгии
На стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 стартовал матч сборных Финляндии и Бельгии.
Стартовые составы:
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Докю, де Брёйне, Э. Азар, Лукаку.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - итальянец Давиде Масса.
Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.
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