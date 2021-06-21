На стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 стартовал матч сборных Финляндии и Бельгии.

Стартовые составы:

Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Докю, де Брёйне, Э. Азар, Лукаку.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - итальянец Давиде Масса.

Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.