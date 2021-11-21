Хави опроверг скорый уход Агуэро из футбола

Главный тренер "Барселоны" Хави отреагировал на слухи о скором уходе из футбола аргентинского нападающего клуба Серхио Агуэро. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

41-летний специалист опроверг информацию о возможном завершении карьеры Агуэро. "То, что вы слышали, - неправда", - заявил он в беседе с журналистами после победы в каталонском дерби над "Эспаньолом" (1:0). "Я беседовал с Серхио. Он спокоен и счастлив. Я просил его вернуться в строй, как только он будет себя чувствовать хорошо", - отметил Хави.

20 ноября сообщалось, что Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Журналист Жерар Ромеро заявил, что 33-летний аргентинец планирует объявить об уходе из спорта на следующей неделе в ходе пресс-конференции.

Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против Алавеса 30 октября. Он был заменен в первом тайме. В ходе обследования обнаружилась проблема игрока с сердцем. Он выбыл из состава "Барселоны".

Агуэро проводит первый сезон в составе сине-гранатовы. До этого он выступал за "Манчестер Сити". В составе "горожан" он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.